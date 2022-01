Für euch gelesen:

5. Januar 2022

um 10:49 Uhr

RP Online

hochgeladen von Bruni Rentzing

Autor: Christine Longin

Paris

Die umstrittenen französischen Fernsehstars hatten sich

nicht impfen lassen, weil sie die Impfung für gefährlicher

hielten als die Krankheit. Zuletzt waren sie vor allem für

ihre mit Botox herbeibeführten Gesichtsdeformationen

bekannt.

Nur die älteren Französinnen und Franzosen erinnern sich noch

an die Sendung „Temps X“: In futuristischen Anzügen präsentierten

Igor und Grichka Bogdanoff in einem nachgebauten Raumschiff

pseudowissenschaftliche Geschichten rund um das Thema Science Fiction.

In den 1980er Jahren erlebten die wohl berühmtesten Zwillinge Frankreichs

damit ihre größten Erfolge. Wirklich ruhig wurde es allerdings auch hinterher

nicht um sie: Ihre deformierten Gesichter, deren Geheimnis sie bis zu Schluss

nicht verrieten, brachten ihnen immer wieder Schlagzeilen sein. Nun sind die

Brüder, die auch die „Botox Twins“ genannt wurden, im Abstand von sechs

Tagen an den Folgen einer Covid-Infektion gestorben, wie ihr Anwalt Edouard

de Lamaze im Radiosender RTL bestätigte.

„Grichka Bogdanoff ist friedlich eingeschlafen, um die Sterne zu erreichen“,

lautete die erste Todesnachricht vergangene Woche. Der frühere Minister

Luc Ferry, ein Freund der Bogdanoffs, verriet der Zeitung „Le Parisien“,

dass die 72-Jährigen nicht geimpft gewesen waren. „Da sie sehr sportlich

waren und kein Gramm Fett hatten, dachten sie, dass die Impfung gefährlicher

sei, als das Virus.“ Die Zwillinge seien niemals krank gewesen. „Sogar ihr Kinn

war keine Krankheit. Das war nur Botox“, verriet Ferry das, was schon jeder

wusste. Die Brüder, die zu Legendenbildung und Geheimnistuerei neigten,

hatten von „Experimenten“ mit ihren Gesichtern gesprochen, die in den 1990er

Jahren begannen. „Das sind sehr fortgeschrittene Technologien, deshalb dauert

das Geheimnis schon sehr lange“, sagte Grichka in einem Interview.



Das Leben der Bogdanoffs liest sich wie ein Roman.

Die Zwillinge wuchsen auf einem Schloss im Südwesten Frankreichs auf

und wurden von ihrer Großmutter und Hauslehrern erzogen.

Als hochbegabte Kinder, die sich vor allem für Astronomie interessierten,

sollen sie bereits mit 14 Jahren ihr Abitur gemacht haben. Grichka studierte

später Mathematik und Igor Physik. Ihre in den 1990er Jahren verfassten

Doktorarbeiten bezeichnete das nationale wissenschaftliche Forschungs-

zentrum CNRS allerdings als „ohne wissenschaftlichen Wert“.

Den Prozess, den die Brüder daraufhin gegen das CNRS anstrengten,

verloren sie. Auch wenn die „Bogdas“ nach außen hin als Einheit auftraten,

waren ihre Privatleben doch sehr verschieden: Igor war dreimal verheiratet

und hatte sechs Kinder. Grichka lebte dagegen bis zuletzt als überzeugter

Junggeselle.

Ein Revival erlebten die exzentrischen Brüder, die ihren Nachnamen inzwischen

von Bogdanoff in Bogdanov abgeändert hatten, zwischen 2002 und 2011 mit zwei

weiteren populärwissenschaftlichen Fernsehsendungen. Neue Kritik brachte ihnen

allerdings ihr Buch „Le Visage de Dieu“ (Das Gesicht Gottes) ein, in dem sie wissen-

schaftliche mit spirituellen Elementen vermischten. 2018 gerieten sie ins Visier der

Justiz, weil sie einen psychisch kranken Millionär ausgenommen haben sollen.

Der Prozess um diese Betrugsvorwürfe sollte Ende Januar beginnen.

Zuletzt sollen die Zwillinge an einer Neuauflage der Kultsendung Temps X

gearbeitet haben. Dazu kommt es nun nicht mehr. Sie seien keine offenen

Impfgegner gewesen, sagte Luc Ferry. Deshalb hätten sie sich auch nicht

öffentlich zu dem Thema geäußert, sondern den Piks nur für sich persönlich

abgelehnt.

„Ich habe ihnen gesagt, dass das grotesk ist, dass sie verrückt sind.“

Als die Todesnachricht von Grichka vergangene Woche kam, lag Igor bereits

im Koma. Der Ton angebende der beiden Brüder starb nur sechs Tage später.

Die Bekanntgabe erfolgte mit einer ähnlich mystischen Botschaft wie die vom

Tode Grichkas: „In Frieden und Liebe, umgeben von seinen Kindern und seiner

Familie, ist Igor Bogdanoff am Montag, 3. Januar 2022, ins Licht gegangen.“

Ihre Theorie, dass Menschen künftig 150 Jahre alt werden, können die Zwillinge

auf alle Fälle nun nicht mehr beweisen.



Quelle: RP Online



***

Weitere Impfgegner/-leugner:

Die dreifache Mutter (29) wollte sich nicht impfen lassen, da sie "keine Angst vor Corona habe"

Familien-Drama: Vater, Mutter und Sohn an Corona gestorben