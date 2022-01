03.01.2022

Die dreifache Mutter (29)

wollte sich nicht impfen lassen,

da sie "keine Angst vor Corona habe"

Die 29-Jährige war sehr kritisch gegenüber

Impfstoffen und Maskenpflicht eingestellt.

Wie "The Sun" berichtet, vertrat Bridget Jackson auf Facebook

routinemäßig Antiimpfungs-Ansichten und kritisierte auch das

Tragen von Gesichtsmasken in öffentlichen Räumen.

Im Krankenhaus verlor sie den Kampf

gegen den oft tödlichen Virus.



Corona-Erkrankung

Ende November erkrankte die Frau aus Port Huron, Michigan

in den USA stammende Frau an dem Virus und wandte sich

an ihre Facebook-Freunde, um Ratschläge für "Lungenübungen"

zu erhalten, die helfen könnten.

Am 1. Dezember schrieb sie dann: "Covid ist scheiße", nachdem

sie die Menschen zuvor gebeten hatte, für sie zu beten.

Drei Wochen später informierte Jacksons Schwester Danielle Race

auf Facebook über ihren aktuellen Zustand:

"Sie war den letzten Monat im Krankenhaus und kämpfte gegen Covid",

sagte Frau Race. "Vor ein paar Tagen hat sich ihr Zustand verschlechtert

und sie hängt zu 100 % an der Beatmungsmaschine."



Jackson verstarb noch am selben Tag und hinterlässt ihren Verlobten

und drei kleine Kinder, die alle unter 10 Jahre alt sind.

"Bridgets größte Liebe galt ihrer Familie, mit der sie gerne zeltete und

reiste, aber ihre Welt drehte sich um ihre Kinder", schrieb die Mutter.

Corona-Verharmloserin

Bevor sie an Covid erkrankte, erklärte Jackson,

"sie sei sich des Risikos bewusst",

sich nicht gegen das Virus impfen zu lassen.

In demselben Facebook-Post fügt sie jedoch hinzu,

dass sie "Angst nicht über das Leben stellt".

"Nur weil wir keine Maske tragen, heißt das nicht,

dass es uns an Höflichkeit mangelt oder dass wir

Sie nicht respektieren.

Wir glauben einfach, dass Ihre Angst Ihr Problem ist",

hieß es in einem anderen Beitrag.



Die Bedeutung von Impfungen zum Schutz vor Tod und

schweren Gesundheitsproblemen wurde diese Woche

erneut vom Weißen Haus und vielen Medizinern unterstrichen.

Dr. Rochelle Walensky...



Direktorin des US-Corona-Präventions-Zentrums, berichtete,

dass ungeimpfte Personen sechsmal häufiger positiv auf Covid

getestet werden als geimpfte Personen, wie aus den Daten hervorgeht.

