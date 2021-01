Aus bislang ungeklärter Ursache, fuhr am Samstag, 23. Januar, eine Lkw-Zugmaschine ohne Anhänger in die Böschung am Autobahnparkplatz Hohenhorst. Die Feuerwehr wurde gegen 19.55 Uhr alarmiert.

Nach bisherigen Erkenntnissen war das Fahrzeug quer über den Parkplatz an der Auffahrt zur Autobahn 2 gefahren, hatte eine Sitzgruppe überrollt, eine Laterne touchiert und war in einer Baumreihe zum Stehen gekommen. Dabei wurde der Dieseltank der Zugmaschine aufgerissen und schlug Leck. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Feuerwehr pumpte den Tank leer. Der Einsatz dauerte bis nach Mitternacht.Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache und Höhe des Sachschadens eingeleitet.