Mit einem Pflasterstein warfen Unbekannte am Dienstag um 21.40 Uhr die Scheibe einer Tür eines Geschäftes (Am Stadion, Recklinghausen) ein.

Dann betraten sie die Verkaufsräume und verstauten Schalke-Trikots in einem Rucksack.

Doch damit konnten sie sich nicht vom Acker machen: Als die Alarmanlage auslöste, ergriffen sie die Flucht. Der Rucksack blieb liegen.