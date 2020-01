Am Dienstag, 31. Dezember, verschafften sich Unbekannte zwischen 16 und 21 Uhr Zugang zu einem Reihenhaus an der Straße Ringofen.

An der Terrassentür entstand250 Euro Sachschaden. Die Täter flüchteten mit Bargeld in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. 0800 2361 111 entgegen.