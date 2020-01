Am Sonntagnachmittag, 5. Januar, wurde festgestellt, dass unbekannte Täter in ein Wohnhaus auf der Straße In der Mährenfurt eingebrochen waren.

Um ins Haus zu gelangen, hatten die Täter ein Fenster aufgehebelt. Sie suchten im Haus nach Wertgegenständen und flüchteten mit erbeutetem Bargeld.

Hinweise erbittet das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111.