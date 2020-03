Am Samstag, 14. März, versuchten gegen 20.15 Uhr zwei Männer in eine Wohnung an der Hertener Straße, Recklinghausen, einzubrechen.

Als einer der Männer versuchte eine Rollade hochzuschieben, wurde er dabei von einer Zeugin bemerkt.

Die beiden Männer (27 und 36 Jahre) flüchteten zunächst, konnten aber durch die Polizei im Umfeld angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Es entstand kein Sachschaden.