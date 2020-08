Am Mittwoch, 5. August, gegen 17.30 Uhr stießen ein 55-jähriger Fahrradfahrer aus Recklinghausen und ein 55-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen auf der Akkoallee zusammen. Der Unfall ereignete sich in Höhe der Auffahrt zur A43.



Der Fahrradfahrer fuhr linksseitig auf der Akkoallee in Richtung Recklinghausen. Der Autofahrer wollte in die Auffahrt einbiegen. Nach Zeugenangaben war der Radfahrer über Rotlicht gefahren. Er verletzte sich leicht.

Bei dem Unfall entstand 2000 Euro Sachschaden.