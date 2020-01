Ein 70-jähriger Recklinghäuser musste am Mittwoch, 22. Januar, um9.30 Uhr nach einem Unfall an der Limperstraße mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Recklinghäuser war mit dem Fahrrad auf dem Elper Weg unterwegs und wurde von dem Auto einer 74-jährigen Recklinghäuserin erfasst, die von der Limperstraße in die Kreuzung einfuhr. Der Sachschaden wird auf 5200 Euro geschätzt.