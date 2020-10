Am Freitag, 9. Oktober, brachten eine Seniorin dazu, ihr Geld im wahrsten Sinne des Wortes "aus dem Fenster zu werfen".

Die ältere Frau bekam am frühen Nachmittag einen Anruf von zwei angeblichen Bankmitarbeitern. Die Männer redeten über Stunden auf die Frau ein und berichteten dabei von Einbrechern, die gerade im Wohngebiet der Frau unterwegs seien. Um ihr Geld zu sichern, solle sie es übergeben - und das Geld in einem Beutel aus dem Fenster werfen. Etwa eine halbe Stunde später bekäme sie das Geld zurück.

Die Frau glaubte den Anrufern und warf gegen 15.30 Uhr dann tatsächlich eine größere Summe Bargeld aus dem Fenster. Nachdem die Frau eine Stunde lang nichts mehr von den Männern hörte, wurde sie misstrauisch und ging zu einer Nachbarin, woraufhin dann die Polizei verständigt wurde. Das Geld war da leider schon längst weg.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die am Freitagnachmittag im Bereich Wasserbank, Finefrau und Dünnebank verdächtige Personen beobachtet haben.

Die Polizei warnt vor Trickbetrügern am Telefon, die ihre Maschen auch häufig den aktuellen Situationen anpassen. Man soll grundsätzlich keine Angaben über Wertgegenstände, finanzielle Situationen oder das Vermögen machen. Sie rät, in solchen Fällen sofort aufzulegen und anschließend bei der Polizei Anzeige zu erstatten. Wer einen verdächtigen Anruf erhält, soll die 110 wählen.