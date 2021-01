Im Kreis Recklinghausen wird vom 4. bis zum 10. Januar geblitzt. An folgenden Stellen ist Vorsicht geboten.

Mobile Geschwindigkeitsmessungen am Dienstag, 5. Januar, in Oer-Erkenschwick:

• Ludwigstraße

• Buschstraße

• Horneburger Straße

Am Mittwoch, 6. Januar, in Datteln:

• Castroper Straße

• Dortmunder Straße

• Hochfeld

Am Freitag, 8. Januar, in Haltern am See:

• Dorstener Straße

• Merfelder Straße

• Hullerner Straße

Semistationäre Geschwindigkeitsmessungen vom 4. bis zum 10. Januar in Waltrop:

• Egelmeer

Stationäre Geschwindigkeitsmessungen vom 4. bis zum 10. Januar :

Oer-Erkenschwick

• Ahsener Straße

Herten

• Gelsenkirchener Straße

Dorsten

• Lippramsdorfer Straße

Waltrop

• Münsterstraße

• Brambauerstraße

Haltern am See

• Weseler Straße

Marl

• Schulstraße

Castrop-Rauxel

• Habinghorster Straße

Wichtiger Hinweis: Weitere, nicht angekündigte Messungen sind möglich.