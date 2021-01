Am Sonntagabend, wurde zwischen 20.45 und 21 Uhr auf dem Kino-Parkplatz an der Kemnastraße ein Hyundai Tucson angefahren und beschädigt.

Der Verursacherist geflüchtet, ohne sich um den Schaden an der Stoßstange hinten links zu

kümmern. Die Reparatur wird vermutlich um die 2.500 Euro kosten.

Hinweise zu dieser Unfallfluchten nimmt das zuständige Verkehrskommissariat inHerten unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.