In der Nacht auf Heiligabend 24. Dezember.2020 kam es um 04:18 Uhr in der Früh zu einem Dachstuhlbrand auf der Dortmunder Straße in Recklinghausen. Verletzt wurde hierbei niemand.

Die Feuerwehr Recklinghausen wurde um 04:18 Uhr zur Dortmunder Straße gerufen.

Beim Eintreffen brannte es in voller Ausdehnung im Bereich des Dachstuhls eines mehrgeschossigen Gebäudes.

Dachstuhlbrand Dortmunder Straße in Recklinghausen

Foto: Feuerwehr Recklinghausen

hochgeladen von Heinz Kolb (SPD

Durch den Einsatzleiter wurden umgehend weitere Kräfte nachgefordert. Zeitgleich wurde mit der Brandbekämpfung über Wenderohre zweier Drehleitern begonnen. Ein anfänglicher Innenangriff von Trupps unter Atemschutz im Dachstuhl war nicht mehr möglich und musste abgebrochen werden. Die Meldung über eine anfänglich als vermisst geltende Person stellte sich zum Glück als nicht korrekt heraus. Alle Bewohner konnten sich selbstständig aus dem Gebäude retten. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Zur Brandbekämpfung musste der Dachstuhl teilweise geöffnet und abgetragen werden.

Der Einsatz dauerte bis kurz vor 7:00 Uhr heute Morgen.

Im Einsatz waren Einsatzkräfte der hauptamtlichen Feuer- und Rettungswache, die ehrenamtlichen Einheiten Altstadt, Suderwich und Speckhorn sowie der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen und einem Notarzt.

Der Löschzug Süd sicherte den Grundschutz für weitere zeitgleiche Brandeinsätze.

Zur Brandursache und Höhe des Sachschadens kann die Feuerwehr keine Aussage treffen und verweist auf die polizeilichen Ermittlungen.