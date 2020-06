Am vergangenen Wochenende haben sich in Recklinghausen unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer Kita an der Uferstraße verschafft. Sie hebelten die Hintertür auf und gelangten so in das Gebäude. Die Räume wurden nach Beute durchsucht. Die Täter flüchteten mit Kameras, einer Bohrmaschine und einem Beamer in unbekannte Richtung.

In der Nacht zu Montag brachen Unbekannte in das Ladenlokal eines Imbissbetriebes an der Karlstraße ein. Hier entwendeten sie Bargeld. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.,, heißt es abschließend im Bericht der Polizei.