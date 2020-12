Nur einen Tag nach der Tat hat das Recklinghäuser Amtsgericht einen Ladendieb verurteilt.

Der Mann wurde am Montagmittag auf frischer Tat ertappt, wie er mehrere Jogginghosen aus einem Bekleidungsgeschäft auf der Schaumburgstraße mitnahm - ohne diese zu bezahlen. Ein aufmerksamer 65-jähriger Zeuge aus Oer-Erkenschwick fuhr mit seinem E-Scooter hinter dem Tatverdächtigen her und half so der Polizei, den Mann zu stoppen.

Sechsmonatige Freiheitsstrafe

Der 33-Jährige mutmaßliche Ladendieb wurde festgenommen. Die gestohlenen Hosen, im Wert von mehreren hundert Euro, konnten sichergestellt werden. Der Tatverdächtige hatte sie auf seiner Flucht versteckt. Am Dienstag wurde der Mann vor dem Amtsgericht - im beschleunigten Verfahren - zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten auf Bewährung verurteilt.