Recklinghausen. Auf der Wörthstraße wurde am Samstagmittag ein Lager fürPakete und Briefe aufgebrochen. Eine Zeugin konnte sehen, dass sich

offensichtlich drei Kinder bzw. Jugendliche gegen 13.45 Uhr an dem Behälter zu schaffen machten, Pakete mitnahmen und anschließend durch die anliegenden Gärten

flüchteten. Die Polizei fand auf der Wörthstraße sowie an der Ecke

Wörtstraße/Königstraße mehrere geöffnete Pakete und stellte diese sicher. Was

genau gestohlen wurde, wird noch ermittelt. Nach jetzigem Stand fehlt der Inhalt

aus fünf Paketen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den tatverdächtigen

Kindern/Jugendlichen geben können.

Die Drei wurden wie folgt beschrieben:

+++männlich

+++etwa 1,50 Meter groß

+++alle waren schmächtig und hatten dunkle Haare

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361111entgegen.