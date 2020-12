Bottrop

In der Nacht zu Dienstag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, roten VW Polo an der Lützowstraße. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. An dem Polo entstand 1.000 Euro Sachschaden.

Haltern am See

In der Nacht zu Mittwoch beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, silbernen VW Polo am Hellweg im Stadtteil Sythen. Das Auto ist an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Bei dem Unfall entstand 1.500 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete in unbekannte Richtung.

Marl

Am Dienstag, zwischen 07.45 Uhr und 13.50 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, schwarzen VW Vox auf einem Parkplatz an der Willy-Brandt-Allee. Das Auto ist an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.



Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361111 entgegen.