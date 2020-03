In der Nacht zu Sonntag, 1. März, brachen unbekannte Täter in eine Gaststätte an der Königstraße, Recklinghausen, ein.

Sie brachen zwei Spielautomaten auf, stahlen das Münzgeld und flüchteten anschließend mit einem Tresor als Beute in unbekannte Richtung.

Hinweise zu den Sachverhalten nehmen die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800 2361 111 entgegen