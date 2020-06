Die Staatsanwaltschaft Bochum und das Polizeipräsidium Recklinghausen haben in einer gemeinsamen Erklärung das Ergebnis der Obduktion bekannt gegeben, die an einem durch einen Schuss getöteten Mann durchgeführt wurde. Der 47-jährige Recklinghäuser hielt sich am Donnerstagabend auf der Dortmunder Straße auf, als der tödliche Schuss fiel.



Die am vergangenen Freitag durchgeführte Obduktion hat keine Anhaltspunkte für ein vorsätzliches Tötungsdelikt ergeben. Alles deutet darauf hin, dass sich ein Schuss im Rahmen einer unsachgemäßen Waffenhandhabung gelöst und unbeabsichtigt getroffen hat.

Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung



Die Ermittlungen werden wegen des Vorwurfes der fahrlässigen Tötung geführt, eine Inhaftierung des Beschuldigten ist nicht erfolgt. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 58-jährigen Recklinghäuser.