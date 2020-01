Als am Freitag, 10. Januar, ein 56-jähriger Fahrradfahrer aus Recklinghausen um 18.03 Uhr auf der Schmalkalder Straße in westliche Richtung fuhr, wurde er von einem 41-jährigen Autofahrer aus Recklinghausen, der ebenfalls die Schmalkalder Straße befuhr und beabsichtigte, in die Ortlohstraße abzubiegen, übersehen, weshalb es kam zum Zusammenstoß kam.

Der Radfahrer kam dabei zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu, die ambulant im Krankenhaus behandelt wurden.