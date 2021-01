Als am Mittwochmorgen, 13, Januar, gegen 6 Uhr ein55-jähriger Radfahrer aus Recklinghausen von der Beethovenstraße in den

Oerweg abbiegen wollte, stürzte er.

Nach ersten Erkenntnissen könnte Straßenglätte Ursachefür den Unfall gewesen sein.

Der Mann verletzte sich leicht. Er wurde mit einemRettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Bei dem Unfall entstand 200 EuroSachschaden.