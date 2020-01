Recklinghausen: Frau stürzt im Bus - Zeugen gesucht

Ein 23-jähriger Busfahrer musste am Mittwoch, 8. Januar, um 11.55 Uhr an der Herner Straße stark bremsen, weil ein schwarzer Porsche von der Fahrbahn ausscherte, um nach links in den Beckbruchweg einzubiegen.

Im Bus kam eine 79-Jährige aus Recklinghausen zu Fall und wurde leicht verletzt. Sie musste im Krankenhaus behandelt werden. Der schwarze Porsche fuhr weiter. Zeugen, die Angaben zu dem Auto machen können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Herten unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.