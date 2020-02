Am Samstag, 22. Februar, gegen 22.15 Uhr wollten Streifenbeamte einen Motorrollerfahrer auf der Kirchhofstraße kontrollieren. Der 17-Jährige Recklinghäuser hielt an und stellte den Motorroller ab, flüchtete dann aber zu Fuß in Richtung Südfriedhof.

Nach wenigen Metern konnte er jedoch von den Beamten angehalten werden. Bei der Überprüfung des Rollers ergaben sich Hinweise, dass dieser gestohlen worden war. Er wurde sichergestellt.

Drogen und fehlende Fahrerlaubnis

Darüber hinaus hatte der 17-Jährige Betäubungsmittel konsumiert. Zusätzlich ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die weiteren Ermittlungen dauern an.