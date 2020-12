Der Kreis Recklinghausen kündigt für den Zeitraum 14. bis zum 20. Dezember diese Geschwindigkeitskontrollen an:

Oer-Erkenschwick

• Horneburger Straße

Herten

• Gelsenkirchener Straße

Dorsten

• Lippramsdorfer Straße

• Marler Straße

Waltrop

• Münsterstraße

• Brambauerstraße

Haltern am See

• Weseler Straße

Marl

• Schulstraße

• Hervester Straße

Castrop-Rauxel

• Habinghorster Straße

Datteln

• Friedrich-Ebert-Straße

• Hagemer Kirchweg

Mir mobilen Blitzern ist am Mittwoch, 16. Dezember, in Datteln (Dortmunder- und Castroper Straße) und am Freitag, 18. Dezember, in Haltern am See (Dorstener-, Merfelder- und Hullerner Straße) zu rechnen.