Am Montag, 17. Februar, schlugen sich gegen 17 Uhr am Recklinghäuser Busbahnhof vor einem Cafè mehrere Personen.

Ein 23-jähriger Marler befand sich mit einem 26-jährigen Recklinghäuser zunächst vor dem Cafè, doch als er hinein ging, geriet er mit dem 34-jährigen Besitzer in einen Streit.

Der Besitzer, ein 28-jähriger Gelsenkirchener und ein 27-jähriger Bottroper schlugen im weiteren Verlauf auf den 23-Jährigen ein.

Als der 26-jährige Begleiter des 23-Jährigen das mitbekam und ihm zu Hilfe eilte, wurde er ebenfalls angegriffen. Bei der Auseinandersetzung wurde der 23-Jährige leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit nicht bekannt und müssen noch ermittelt werden.