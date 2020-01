Am Mittwoch, 16. Januar, stahlen unbekannte Täter in der Zeit von 19 bis 21 Uhr einen am Fahrbahnrand des Kurfürstenwall, Höhe Volksbank, geparkten schwarzen Mini Cooper S Cabrio mit WAN-Kennzeichen.

Hinweise erbittet das Fachkommissariat unter Tel. 0800/2361 111.