Als am Montag, 10. August, ein 87-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen um 10.30 Uhr aus dem Albert-Maschulla-Weg in den Einmündungsbereich zur Jostesstraße einfuhr, touchierte er bei der Vorbeifahrt einen 58-Jährigen Recklinghäuser, der mit Grünschnittarbeiten beschäftigt war, mit dem Außenspiegel und verletzte ihn leicht.

Am Außenspiegel entstand geringer Sachschaden. Der Mann wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gefahren.