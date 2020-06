In der Nacht zu Dienstag, 23. Juni, hebelten unbekannte Täter ein Fenster zu einem Klassenraum einer Schule an der Gneisenaustraße in Recklinghausen auf.

Sie durchsuchten die Räume nach Beute. Nach ersten Erkenntnissen wurden mehrere Fernseher gestohlen. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise nehmen die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800 2361 111 entgegen.