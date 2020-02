Am Wochenende brachen Unbekannte in eine Schule am Beisinger Weg, Recklinghausen, ein.

Um in das Gebäude zu gelangen warfen sie eine Scheibe ein. Anschließend flüchteten sie mit Bargeld und Süßwaren in unbekannte Richtung.

Hinweise zu den Sachverhalten erbittet das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. 0800 2361 111.