Am Mittwoch, 29. Januar, gelang eine unbekannte Frau in Recklinghausen unter einem Vorwand in die Wohnung einer Seniorin und bestahl sie.

Gegen 9.30 Uhr, sprach die Frau eine Seniorin an ihrer Haustür auf dem Lechtappenweg an und fragte nach einem Stift und einem Zettel. Sie gab an, einem Nachbarn eine Notiz hinterlassen zu wollen. Zu diesem Zweck gingen beide dann in die Wohnung der alten Dame. Die Frau schrieb dann etwas auf den ausgehändigten Zettel und verließ dann zügig die Wohnung.

Bargeld und Schmuck fehlt

Kurze Zeit später stellte die Seniorin fest, dass ihr Bargeld und Schmuck fehlte.

Die tatverdächtige Frau wird als 30 bis 35 Jahre alt und zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß beschrieben. Sie hatte eine normale Statur und ein gepfelgtes Äußeres. Sie trug ihre schwarzen Haare zu einem Zopf gebunden. Sie sprach gebrochenes Deutsch und trug eine schwarze Steppjacke mit Fellkragen-Kapuze, einen gelblichen Schal und schwarze Schuhe. Der Geschädigten war bei der Tatverdächtigen noch der weinrote Nagellack aufgefallen.

Niemanden Fremden in die Wohnung lassen

Vor dem Hintergrund dieser Tat, bittet die Polizei, insbesondere Senioren, nochmals um besondere Vorsicht. "Lassen Sie, wenn sie alleine zuhause sind, niemanden Fremden in ihre Wohnung!" Hinweise zur Täterin erbittet das Fachkommissariat unter Tel. 0800/2361 111.