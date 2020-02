Am Samstagvormittag, 15. Februar, hebelten unbekannte Täter zwei Wohnungstüren von zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus an der Hertener Straße auf.

Eine Wohnung befindet sich im zweiten Obergeschoss. Während die Bewohnerin zuhause war, durchsuchten die Täter die Wohnung nach Beute. Sie flüchteten mit Bargeld und Schmuck in unbekannte Richtung.

Lautsprecherboxen und Computerzubehör

Im selben Haus wurde, vermutlich durch dieselben Täter, eine zweite Wohnung aufgehebelt. Hier wurden Lautsprecherboxen und Computerzubehör entwendet.

Kupferrohre, Kupferkabel, Fernseher und Mobiltelefon

In der Nacht zu Sonntag, 16. Februar, brachen unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus an der Merveldtstraße ein. Aus dem Haus wurden installierte Kupferrohre und Kupferkabel entwendet. Außerdem nahmen die Täter einen Fernseher und ein Mobiltelefon mit.

Die Fluchtrichtung ist unbekannt.

Schmuck und Bargeld

Samstagnachmittag, oder Samstagabend, 15. Februar, hebelten unbekannte Täter die Balkontür einer Erdgeschosswohnung an der Fröbelstraße auf. Als Beute wurden Schmuck und Bargeld mitgenommen.

Hinweise zu den Sachverhalten erbittet das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. 0800 2361 111.