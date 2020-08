In Recklinghausen wurden ein Lichtmast und ein Auto angefahren.

Am Sonntag, 9. August, fuhr ein unbekannter Autofahrer gegen 10.45 Uhr gegen einen Lichtmast am Bruchweg. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Der Unfallverursacher flüchtete in unbekannte Richtung.

Am Montag, 10. August, beschädigte ein unbekannter Autofahrer zwischen 3 und 12 Uhr einen geparkten, schwarzen Opel Astra an der Marienstraße. An dem Auto entstand 1.000 Euro Sachschaden. Auch hier flüchtete der Unfallverursacher in unbekannte Richtung.