Als am Mittwoch, 9. September, ein 27-jährigerMarler gegen 12.20 Uhr einen Kleinlaster an der Ruhrstraße belud, fuhr ein unbekannter Autofahrer auf

der Ruhrstraße in Richtung Westen und stieß mit dem 27-Jährigen zusammen, wobei dieser leicht verletzt wurde.

Der Autofahrer flüchtete von derUnfallstelle. Es konnte lediglich angegeben werden, dass es sich um ein

schwarzes Auto gehandelt hat.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800 2361 111 entgegen.