Ein unbekannter Autofahrer demolierte am Dienstag einen schwarzen BMW 330 . Der beschädigte Wagen war an der Zechenbahn in einer privaten Parkbucht abgestellt.

Der Sachschaden beträgt laut Polizei etwa 1.000 Euro. Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor. Hinweise zu den Sachverhalten erbittet das zuständige Verkehrskommissariat unter der 0800 2361 111.