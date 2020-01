Am Samstag, 4. Januar, stellte der Halter eines roten Volvos, der seit Mittwoch, 1. Januar, auf der Farnstraße geparkt war, im Bereich der gesamten rechten Fahrzeugseite einen frischen Unfallschaden fest.

Der Verursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen oder die Polizei zu verständigen. Am Auto des Recklinghäusers entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4000 Euro.

Die Ermittlungen dauern an.