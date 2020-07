Am Mittwoch, 8. Juli, beschädigte eine unbekannte Person zwischen 7.30 und 8.30 Uhr auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Castroper Straße in Recklinghausen einen geparkten, schwarzer Opel Astra und flüchtete.

Zurück blieb der Wagen mit einem Unfallschaden in Höhe von ungefähr 3000 Euro.

Hinweise zur Verkehrsunfallflucht erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 2361 111.