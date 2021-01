Nach Unfallfluchten in Datteln und Recklinghausen bittet die Polizei um Hinweise von Augenzeugen. Menschen kamen dabei nicht zu Schaden. Das Verkehrskommissariat in Herten (Tel. 0800/2361111) ermittelt in beiden Fällen.

An der Zechenstraße, in der Nähe der Helenenstraße in Datteln, wurde am Sonntagabend, 17. Januar, ein grauer VW Tiguan beschädigt. Eine Zeugin hatte gegen 19 Uhr einen Knall gehört und einen weißen Kastenwagen davonfahren sehen. Dabei soll es sich um das Fahrzeug eines Paket-Lieferdienstes gehandelt haben. Der Schaden am Tiguan wird auf 1.000 Euro geschätzt. Auf dem Kino-Parkplatz an der Kemnastraße in Recklinghausen wurde am Sonntagabend, zwischen 20.45 Uhr und 21 Uhr, ein Hyundai Tucson angefahren und beschädigt. Der Verursacher ist geflüchtet, ohne sich um den Schaden an der Stoßstange zu kümmern. Die Reparatur wird vermutlich um die 2.500 Euro kosten.