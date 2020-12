Recklinghausen. Ein unbekannter Mann hat am Montag, 7. Dezember, um 13.45 Uhr, versucht einer 24-jährigen Frau aus Recklinghausen am Königswall die Handtasche zu entreißen. Die Frau hielt die Tasche allerdings so fest, dass der Täter ohne Beute flüchtete. Sie blieb unverletzt.

Der Mann war etwa 40 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und von dicke Statur. Er hatte blonde lockige Haare, ein vernarbtes Gesicht und trug eine gelbe Jacke.

Hinweise erbittet die Polizei unter Tel. 0800/2361-111.