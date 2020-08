Am Dienstag, 25. August, hat ein unbekannter Fahrer bei einer Unfallflucht einen Schaden in Höhe vonungefähr 1500 Euro an einem geparkten VW Touran hinterlassen.

Der Wagen stand amvon 7.45 Uhr bis 14.20 Uhr an der Lessingstraße. Der Verursacher flüchtete

vom Unfallort.