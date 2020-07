An der Theodor-Körner-Straße in Recklinghausen soll es am Montag, 6. Juli, um 11 Uhr zu einer Unfallflucht gekommen sein.

Ein 30-Jähriger aus Recklinghausen zeigte an, dass ihm in Höhe der Sparkasse ein Auto über den Fuß gefahren sei. Der Fahrer wurde von dem 30-Jährigen angesprochen. Dieser blieb aber nicht am Unfallort, sondern fuhr schimpfend weiter. Am Steuer soll ein etwa 60 Jahre alter Mann mit grauen Haaren und Brille gesessen haben.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.