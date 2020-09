Bereits am Freitagnachmittag, 28. August, hat ein unbekannterAutofahrer einen geparkten, blauen Opel Insignia auf einem Parkplatz am Westring in Recklinghausen beschädigt.

An dem Auto entstand 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise auf denVerursacher liegen nicht vor.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter Tel. 0800 2361 111.