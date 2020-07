Am Samstag (18.07.2020) kam es um 3:17 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Recklinghausen auf der Bochumer Straße in Süd. Dabei wurden der Kradradfahrer (23() und dessen Sozius (19) schwer verletzt. Das berichtet die Polizei.

Der Fall: Ein 23-jähriger Recklinghäuser befuhr mit einem außer Betrieb gesetzten Kraftrad und stark

überhöhter Geschwindigkeit die Bochumer Straße, aus südlicher Richtung kommend, in nördliche Richtung.

Kontrolle verloren

In Höhe der Einmündung Leusbergstraße fuhr der 23-jährige, welcher unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand, keinen Sicherheitshelm trug und zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, über eine Querungshilfe für Fußgänger und verlor die Kontrolle über sein Kraftrad.

Strafverfahren eingeleitet

Der23-jährige Kraftradfahrer sowie der 19-jährige Sozius, ebenfalls ein Recklinghäuser, wurden bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt.

Zusätzlich besteht der Verdacht, dass der Sozius zuvor ebenfalls das Kraftrad geführt hat und hierbei auch unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein gesondertes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Beide Personen wurden schwer verletzt und Recklinghäuser Krankenhäusern zugeführt. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 5.000 Euro.