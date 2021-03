Am Mittwochabend, 18. März, hat die Polizei einen 33-jährigen Autofahrer aus Recklinghausen angehalten, nachdem dieser mit erhöhter Geschwindigkeit auf der Westfalenstraße unterwegs war.

Die Polizisten standen mit ihrem Streifenwagen an einer Ampel in Höhe Salentinstraße, als der Fahrer die Kreuzung mit seinem VW Golf GTI kreuzte und sie auf ihn aufmerksam wurden. Sie fuhren ihm nach und kontrollierten ihn und sein Auto.

Der Fahrer bekommt eine Anzeige. Zudem wurde der Wagen beschlagnahmt und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Im Zuge dessen sucht die Polizei zwei Passanten, die sich während des Vorfalls, gegen 22 Uhr, auf der Westfalenstraße befunden haben und Augenzeuge des Anhaltevorgangs geworden sind.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800 2361 111 entgegen.