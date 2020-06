Im Kreis Recklinghausen und in der Umgebung sind, wie überall, eine Vielzahl an Tiere zuhause.

Manche hat man noch nie gesehen und ist verwundert, wenn es dann doch mal vor kommt - andere sieht man fast Tag täglich.

Von Insekten, über Käfer, Vögel, Rehe und viele viele mehr. Jede Tierart einzigartig und schön.

Sie zu finden und sie zu fotografieren ist manchmal gar nicht so einfach.

Viele kleine Insekten, Schmetterlinge oder Vögel sind so schnell unterwegs oder verstecken sich, da gelingt nicht immer ein Schnappschuss. Jedoch kann man auch mal Glück haben. So kann man sich die Tiere immer wieder anschauen und ihre Schönheit betrachten.

Was man in der Tierfotografie mitbringen sollte - da gibt es nur eines - Viel Geduld und Zeit!

Damit ist mir schon das ein oder andere gute Foto gelungen.

Leider posen die Tiere nicht so für dich wie es Personen tun. Einer Person sagt man: "Stell dich mal so hin..., schau mal so...., mach mal dies, mach mal das..."!

Bei Tieren sieht es komplett anders herum aus. Hier musst du, um ein gutes Foto zu machen, mit der Kamera "spiele". Mal drehst du dich so, dann am besten hier noch etwas verrenken, vielleicht auch mal auf den Boden legen oder mal etwas erhöhter klettern - nur um die Beste Ansicht des Tieres zu fotografieren.

Manche tun echt einiges dafür - und es lohnt sich.

Es ist sehr interessant, welche Tierarten man so entdeckt - sei es in Naturschutzgebieten, Wäldern, an Seen oder in Tierparks oder Zoos. Sie sind einfach überall.

Mit einem guten Auge kann man echt so einiges in der Natur entdecken.