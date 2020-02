Das Dance Center Re gibt es nun bereits am Standort Oerweg 40, 45657 Recklinghausen beginnt immer mehr zu wachsen und hat als Kunden Kinder, Jugendliche und Erwachsene jeden Alters von 1 1/2 Jahren bis 99 Jahren in den Bereichen, Tanz, Schauspiel, Musik, Gesang, Gymnastik, Kunst und Fitness.

Die Künstler gehen bereits ab 2 ½ Jahren auf die Bühne.

Das Winterfestival findet am 08.02.2020 ab 15.30 – 18.30 Uhr in der Stadthalle Oer- Erkenschwick statt, zurzeit scheint es bereits sehr gut besucht zu werden.

Die nun rund 120 Kinder und Jugendlichen + ein paar unserer Erwachsenen wollen ab diesem Jahr Familie und Freunden ein Tanz – Theater angelehnt an Disneys Arielle in moderner Form vorführen, zusätzlich gibt es im Vorprogramm ein klassisches Potpourri aus Nussknacker, Cinderella und Schwanensee, welches von unseren klassischen Schülern vorbereitet wurde.

In unserem Tanz Theater wird sowohl getanzt, als auch viel geschauspielt. Es wurden viele Kulissen und Kostüme gekauft und auch von der Tanzschule selbst gestaltet,

damit die künstlerische Arbeit der Teilnehmer auch auf der Bühne schön inszeniert werden kann.

Die Schüler trainieren hierfür bereits 1 Jahr.

Die Solisten trainieren im Dance Center Re bereits seit Jahren im Bereich Tanz, Akrobatik und Schauspiel.

Das Stück würde von Carina Forno choreografiert, aber alle Solisten und Künstler durften sich mit einbringen.