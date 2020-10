Für Jugendliche ab zwölf Jahren wird die Stadtbibliothek in der Augustinessenstraße in den Herbstferien erstmalig zum Escape Room. Das exklusive Live Escape Game findet am Montag, 12. Oktober, um 15 Uhr, am Freitag, 23. Oktober, um 18.30 Uhr und am Samstag, 24. Oktober, um 15 Uhr statt.

Escape Games haben ihren Ursprung als Computerspiele und erfreuen sich in der Live-Variante seit einigen Jahren zunehmender Beliebtheit.

Ganze 90 Minuten dauert ein Spiel

Die Spieler müssen Hinweise und Gegenstände in einem geschlossenen Raum finden, um ihn in einer vorgegebenen Zeit durch das Lösen der Rätsel wieder verlassen zu können. Eingebettet werden die Hinweise in eine spannende Hintergrundgeschichte.

Das Escape Game dauert 90 Minuten, die Teilnahme ist kostenlos. Anmelden können sich einzelne Personen oder Teams bis zu sechs Personen unter der E-Mailadresse stadtbibliothek@recklinghausen.de sowie telefonisch unter 02361/50-1999. Die ersten Live Escape Games sind 2007 in Japan entstanden. In Deutschland begannen Live Escape Games als künstlerisches Experiment der Performance-Gruppe machina eX.