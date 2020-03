RETRO STATION Recklinghausen: Endlich ist es so weit: Die neue AR-App RETRO STATION Recklinghausen steht jetzt auch im PlayStore und im AppStore zur Verfügung! Wer will, kann die App nun ganz bequem schon einmal zu Hause testen. Natürlich können sich alle Besucher der RETRO STATION im Institut für Stadtgeschichte kostenlos iPads ausleihen, die sie als Multimedia Guide für die App benutzen können. Joachim Feldt, ehemaliger Maschinenschlosser-Steiger auf Blumenthal, führt mittels „erweiterter Realität“ durch die Kaue und Dieter Willwerth, der 30 Jahre als Steiger auf Blumenthal malocht hat, erläutert den im Museum nachgebauten Streb. Anhand virtueller 3D-Dioramen lässt sich die einstige Zechendichte in Recklinghausen und Umgebung nachvollziehen und sogar die Schachtanlagen General Blumenthal 1, 2 und 6 erstrahlen im neuen Glanz – diesmal virtuell. Wissenswertes rund um das Thema Bergbau erfährt der Besucher über einen Chat mit Fotografen- Skulptur Paul Wiemann von Erich Bödeker.