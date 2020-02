Das Museum Strom und Leben, Uferstraße 2-4, in Recklinghausen-Süd bietet am Sonntag, 16. Februar, um 15 Uhr eine Sonderführung an.

Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.

Die Führung startet im Eingangsbereich des Museums und dauert etwa 75 Minuten.

Die Teilnahmegebühr beträgt 4 Euro zuzüglich zum Eintritt.