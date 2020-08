An einem besonderen Ort, im „Garten der Religionen“ an der Friedrich-Ebert-Straße 231 in Stuckenbusch, findet am Sonntag, 9. August, um 11.30 Uhr, eine „Biblische Sommermatinee“ statt.

Unter dem Titel „Der Auszug des Menschen aus der seligen Unmündigkeit“ geht es in lockerer Runde um einen zentralen Text aus dem Alten Testament, die biblische Urgeschichte im Buch Genesis im zweiten und dritten Kapitel. Viele Fragen drängen sich darin auf, die Frage nach Unmündigkeit und Freiheit, und nach dem, was Gott dem Menschen zutraut und zumutet an Selbstständigkeit und Freiheit. Welches Risiko bedeutet es, eigene Wege zu gehen und dabei auch zu versagen und schuldig zu werden? Kurz gesagt: Geredet wird „über Gott und die Welt“ und über den Weg des Menschen, auch im Glauben zu wachsen, ja „erwachsen“ zu werden.

Die „Biblische Sommermatinee“ will versuchen, inmitten unserer Stadtgesellschaft in Recklinghausen und in Zeiten einer fundamentalen Kirchen- und Glaubenskrise das Gerücht von Gott nicht verstummen zu lassen. Pfarrer Dr. Detlef Ziegler aus Münster wird kurz in den Text und die damit verbundenen Fragen einführen. Anschließend besteht die Gelegenheit zum Austausch und Gespräch. Es gibt etwas zu essen und zu trinken. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Franziskuskirche statt.