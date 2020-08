Da lässt sich sehen: 20 Filmproduktionen, darunter auch einige Neustarts, zeigt das Cineworld Recklinghausen. Hier der Programm-Überblick vom 6.bis 12. August.



Irresistible - Unwiderstehlich (ab 6): Top-Stratege Gary Zimmer (Steve Carell) glaubt, den Schlüssel gefunden zu haben, um die Wähler im Herzen Amerikas für die Demokratische Partei zurückzugewinnen. Mit seiner republikanischen Gegnerin Faith Brewster (Rose Byrne) liefert er sich eine Schlacht. Do-Mi, 18 und 19: 45 Uhr

Max und die Wilde 7 (ab 0): Weil seine Mutter Marion (Alwara Höfels) eine neue Stelle als Altenpflegerin antritt, zieht der neunjährige Max (Jona Eisenblätter) mit ihr auf die zum Altenheim umgewandelte Burg Geroldseck. Max findet auch in seiner neuen Klasse keinen Anschluss, doch immerhin unter den Altenheimbewohnern bald Freunde: die Schauspielerin Vera (Uschi Glas), den Fußballtrainer Horst (Thomas Thieme) und den Forscher Kilian (Günther Maria Halmer), zusammen besser bekannt als die Wilde 7. Do-Mi, 14:30 und 17 Uhr

Wiedersehen oder entdecken: "Der Herr der Ringe - Die Gefährten"

The Secret - Trau dich zu träumen (ab 12): Als wäre der Tod ihres Mannes bei einem Flugzeugabsturz vor vielen Jahren nicht schon schlimm genug gewesen, geht danach im Leben der Mutter Miranda Wells (Katie Holmes) alles schief, was nur schieflaufen kann. Doch zum Glück erscheint Bray Johnson (Josh Lucas) auf der Bildfläche. Do-Mi, 17:45 und 20:15 Uhr

The Song of Names (ab 6): Es geht um einen nach dem Krieg verschwundenen Violinen-Virtuosen. Packender Film mit Tim Roth und Clive Owen. Do-Mi, 16:45 Uhr

Parsifal (Richard Wagner): Das Live-Event aus der MET in New York, ein Leckerbissen für Opernfreunde und Cineasten, zu sehen am Sonntag und 17 Uhr.

The Still Believe (Preview) (ab 12): Es geht um Liebe, Musik und tückische Krankheiten. Taschentücher nicht vergessen. Mittwoch, 12. August, 20 Uhr

Der Herr der Ringe - Die Gefährten (ab 12): Der Beginn der wunderbaren, von Peter Jackson verfilmten Tolkien-Trilogie - ein fantastisches Erlebnis auf großer Leinwand. 2001 kam er erstmals in die deutschen Kinos. im Cineworld startet jetzt das Wiedersehen des Dreiteilers mit diesem Film.

Darum geht's: Dem Hobbit Bilbo Beutlin (Ian Holm) fällt zufällig ein machtvoller Ring in die kleinen Hände. Dieses Schmuckstück erlaubte es dem finsteren Herrscher Sauron einst, die Welt zu unterjochen. Der Ring schien über Jahrhunderte verloren, bis Bilbo ihn an sich nahm und seinen "Schatz" sechzig Jahre lang bewahrte. An seinem 111. Geburtstag gibt er ihn schweren Herzens an seinen Neffen Frodo (Elijah Wood) weiter und verlässt seine Heimat Mittelerde mit einem Paukenschlag. Er löst sich in Luft auf. Denn das ermöglicht der geheimnisvolle Ring seinem Träger, sich einfach unsichtbar zu machen. Für den jungen Hobbit Frodo wird der Ring jedoch zur schweren Bürde. Der böse Geist Saurons, der in dem "Einen" gefangen ist, wird immer stärker. Frodo bleibt nur eine Möglichkeit: Er muss ihn vernichten. Allerdings ist das nicht gerade einfach. Nur in den ewigen Feuern des Schicksalsberges im Lande Mordor, wo der Ring geschmiedet wurde, kann er auch vernichtet werden. Doch bis dahin muss Frodo an der Seite des Zauberers Gandalf (Ian McKellen) und seiner Gefährten durch Feindesland ziehen, immer verfolgt von Saurons Lakaien... Fr/So/Di, 18:30 Uhr

Cody (ab 12): Do-Mi (außer So) um 17:30 Uhr

The King of Staten Island (ab 12): Do-Mi: 19:30 Uhr

Edison - Ein Leben voller Licht (ab 6), Do-Di, 20 Uhr

The Virgil - Die Totenwache (ab 16), Do-Mi außer So+Di, 20:45 Uhr

Into The Beat - Dein Herz tanzt (ab 0), Do-Mi, 15 Uhr

Marie Curie - Elemente es Lebens (ab 12), Mi-Do, 18 Uhr (außer Fr+So)

Unhinged - Außer Kontrolle (ab 16), Do-Mi, 20:30 Uhr

Gretel & Hänsel (ab 16): Do-Mi (außer Fr+So), 20:45 Uhr

Takeover (ab 0), Do-Mi, 14:45 Uhr

Meine Freundin Conni (ab 0) Do-Mi, 14:45 und 16 Uhr

Scooby! (ab 6), Do-Mi, 14 Uhr und 16:15 Uhr (außer So+Di), So auch um 17:30 Uhr, Do-Mi auch um 18:30 Uhr (außer So+Di)

Onward (ab 6), Do-Mi, 15:15 Uhr

Paw Patrol: Mighty Pups (ab 0), Do-Mi, 14:15 und 16:45 Uhr